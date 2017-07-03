

TOKİ Başkanı Ergün Turan, açıklamasında idarenin geçmişinin başarılarla dolu olduğunu, geçen yıl yaşanan darbe girişimine rağmen bütün yılların rekorunu kırıp 65 bin sosyal konut inşa ettiklerini söyledi. Bu yıl bu rakamı aşmayı amaçladıklarını belirten Turan, "Altıncı ayın sonuna kadar olan ihale tarihlerimizi aldık, şimdiye kadar 35 bin konut rakamına ulaştık. İnşallah yıl sonuna geldiğimizde yaklaşık 65-70 bin rakamına ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.







"54 vilayette 125 alanda kentsel dönüşüm yapıyoruz"



Kentsel dönüşümün TOKİ'nin makro ölçekte en bilinmeyen yönü olduğuna dikkati çeken Turan, şöyle devam etti: 54 vilayette 125 alanda kentsel dönüşüm yapıyoruz. Son 2,5 yıldır da kentsel dönüşüm önceliğimiz, Türkiye'nin deprem haritasıyla doğru orantılıdır. Başta İstanbul olmak üzere bu alanlarda aktif rol alıyoruz. 15'e yakın ilçede belediyelerimizle kentsel dönüşüm yapıyoruz.



















kaynak:turkiyegazetesi