KENYA'DA SOKAK KÖPEĞİ ÇÖPTE BULDUĞU BEBEĞİ CADDEYE GETİREREK HAYATINI KURTARDI
Kenya Nayrobi'de göbek başı kesilmemiş bir bebeği çöpte bulan sokak köpeği, bebeği ağzına alıp, caddeye getirerek, küçüğün hayatını kurtardı.
Kenya'nın Nayrobi şehrinde bir sokak köpeği doğumunun hemen ardından çöpe atılan ve henüz göbek bağı kesilmemiş bir bebeği buldu.
BEBEK HAYATA TUTUNDU
Sokak köpeği bebeği ağzına alarak caddeye getirdi. Yolda bisiklet süren gencin yanına kadar götürdü. Genç adam köpeğin ağzında gördüğü bebeği alark acil servise götürdü. Bebek kurtuldu.
Kaynak: haberinburada
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