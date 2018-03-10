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Kepçe operatörü, solucan gübresi işine girdi, patron oldu

KEPÇE OPERATÖRÜ, SOLUCAN GÜBRESİ İŞİNE GİRDİ, PATRON OLDU

Gaziantep'te kepçe operatörlüğü yaparken solucan gübresi üretimine başlayan 24 yaşındaki Recep Bağcı, 1 yıl gibi kısa sürede kendi işinin patronu oldu.

Tarih : 10 Mart 2018, 17:20
Puan Ver : Kepçe Operatörü, Solucan Gübresi İşine Girdi, Patron Oldu(7/10)3

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kepçe operatörlüğü yaparken solucan gübresi üretimine başlayan Recep Bağcı, 1 yıl gibi kısa sürede kendi işinin patronu oldu.

İNTERNETTEN BİLGİ EDİNDİ

Ballık Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Bağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıl önce kepçe operatörlüğü yaparken internetten solucan gübresiyle ilgili bilgi edindiğini söyledi.

200 BİN SOLUCANLA BAŞLADI, 2 MİLYONU GÖRDÜ

Geçen yıl şubat ayında yaklaşık 200 bin solucan satın alarak deneme üretimine başladığını, solucanların büyüme aşamasında işi tek başına geliştirdiğini belirten Bağcı, şimdilerde ise 2 milyona yakın solucanı olduğunu ve yetişemediği zamanlarda yakınlarından destek almaya başladığını vurguladı.

AYLIK 2 TON GÜBRE ELDE EDİYOR

Kendi işini yapabilmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Bağcı, aylık ortalama 2 ton solucan gübresi elde edebildiğini, bunun da kilogramını 2 liradan sattığını ve bu sayede de hayatını idame ettirebilir konuma geldiğini ifade etti.

Kendisinden gübre satın alan çiftçilerin yüzde 70'e varan oranlarda rekolte artışı yaşadığını aktaran Bağcı, böylelikle her geçen gün müşteri portföyünün geliştiğini ve işine daha sıkı sarılmaya başladığını kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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