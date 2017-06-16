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kerem tunçeri ile aslışah alkoçlar ayrıldı!

KEREM TUNÇERİ İLE ASLIŞAH ALKOÇLAR AYRILDI!

Aslışah Alkoçlar, 1.5 aydır aşk yaşadığı eski basketbolcu Kerem Tunçeri'den ayrıldı. İşte ayrılma nedeni...

Tarih : 16 Haziran 2017, 12:30
Puan Ver : Kerem Tunçeri İle Aslışah Alkoçlar Ayrıldı!(5/10)2


Hülya Koçyiğit'in torunu, Gülşah- Ender Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar 1.5 aydır eski basketçi Kerem Tunçeri ile aşk yaşıyor. Sevgililerin arasına kara kedi girmiş. Birbirlerini Instagram'da takipten çıkarmışlar.

 

Kerem Tunçeri, Aslışah Alkoçlar'ın kendisini bırakıp arkadaşları ile önce Fethiye ardından Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gitmesine çok sinirlenmiş. Kavga çıkarıp küsmüş.Morali bozulan Aslışah Alkoçlar sosyal medyada şöyle sözler paylaşıyor: “Bulursun ararsan hata, hep ölçer biçersen cefa.”

 

Aslışah Alkoçlar, Fethiye ve İbiza'nın ardından bugün de Çeşme- Alaçatı'ya gidiyor.

 

Kerem Tunçeri hem çok kıskançmış hem de Aslışah Alkoçlar'ın her şeyine karışıyor, müdahale ediyormuş.

 

Aslışah Alkoçlar yakın bir arkadaşına, “Ben özgürlüğüme düşkünüm. Kerem babamın, annemin karışmadığı şeylere bile müdahale ediyor. Ya bu huylarından vazgeçecek ya da vazgeçecek” demiş.



 



kaynak:gazetevatan








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