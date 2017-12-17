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Kerimcan Durmaz Konserinde Ortalık Karıştı, Polis Biber Gazı Sıkarak Kavgayı Ayırdı

KERİMCAN DURMAZ KONSERİNDE ORTALIK KARIŞTI, POLİS BİBER GAZI SIKARAK KAVGAYI AYIRDI

Ünlü DJ ve internet fenomeni Kerimcan Durmaz'ın Zonguldak'taki konserinde ortalık bir anda karıştı. Polis, kavgayı biber gazı sıkarak ayırdı.

Tarih : 17 Aralık 2017, 09:50
Puan Ver : Kerimcan Durmaz Konserinde Ortalık Karıştı, Polis Biber Gazı Sıkarak Kavgayı Ayırdı(6/10)2

Zonguldak'taki bir otelde Kerimcan Durmaz'ın konserinde çıkan kavgada ortalık karıştı. Sahneden güçlükle indirilen Kerimcan, korumalar eşliğinde oteli terk ederken öfkeli kalabalık biber gazı kullanılarak dağıtıldı.

KAVGANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Zonguldak'ta bir otelde konser verdi. 'Yılın en iyi partisi' sloganıyla düzenlenen konserde Kerimcan Durmaz'ın dansçıları da sahne aldı. Dansçıların dans ettiği sırada salondaki kalabalık arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

POLİS BİBER GAZI SIKTI

Kerimcan Durmaz, korumaları tarafından sahneden indirilerek odasına götürüldü. Haber verilmesiyle gelen polis, salonda kavga eden tarafları ayırmak için büyük çaba sarf etti. Biber gazı kullanan polis, salondakileri dışarı çıkarttı. Otel dışında da bazı gençler alkolün etkisiyle kavga etmeyi sürdürdü. Müdahalede bulunan polis, gençleri uzaklaştırdı.

EMNİYET AMİRİNİN KOLUNA GİRDİ

Bir süre sonra otel çevresinin sakinleşmesinin ardından Kerimcan Durmaz, güvenlik önlemleri altında otelden çıkarak otomobiliyle otelden ayrıldı. Durmaz, otomobiline kadar kendisine eşlik eden ve koluna girdiği kadın emniyet amirine, "Teşekkür ederim amirim, çok mersi" dedi. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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