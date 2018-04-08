Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapmak için piste ilerleyen iş jetinin 'taksi' yaptığı sırada lastikleri patladı. Uçağın iniş takımlarından duman çıkınca Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) itfaiyesi ekipleri tarafından söndürüldü.

PİLOT SAĞ İNİŞ TAKIMINDAKİ LASTİĞİN PATLADIĞINI FARKETTİ

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali apronundan hareket eden TC-LAA kuyruk tecilli Cessna 560 Citation V tipi uçak, Ercan Havalimanı'na kalkış yapmak için 'taksi' yolundan piste doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada uçağın pilotu sağ iniş takımındaki lastiğin patladığını fark etti.

SÜRTÜNMENİN ETKİSİYLE PATLAYAN LASTİKLERE İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Sürtünmenin etkisi ile patlayan lastikten duman çıkınca DHMİ itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayı inceleyen DHMİ yetkilileri uçağın her iki tekerleğinin patlağını belirledi.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ KERİMCAN DURMAZ PAYLAŞTI

Bu arada, uçağın içinde bulunan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından itfaiye ekiplerinin çalışma anlarına ilişkin görüntüler paylaştı.

Kaynak: haberinburada