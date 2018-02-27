Ünlü DJ Kerimcan Durmaz, Beşiktaş- Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesinde, Beşiktaşlı Quaresma'nın golü sonrası yaptığı paylaşımla izleyenleri güldürdü.

"OLAYSIN QUARESMA"

Ricardo Quaresma'nın golü sonrası yaptığı paylaşımda Kerimcan Durmaz, "Ay olaysın Quaresma, şuan yendik galiba. Ay ne güzel bak ben de mutlu oldum" dedi.

Kaynak: haberinburada