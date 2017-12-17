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Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi Bürolarına Silahlı Saldırı

KERKÜK'TE IRAK TÜRKMEN CEPHESİ BÜROLARINA SİLAHLI SALDIRI

Irak'ın Kerkük kent merkezindeki Musalla semtinde, Irak Türkmen Cephesine ait iki ayrı büroya, kimliği bilinmeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Tarih : 17 Aralık 2017, 12:10
Puan Ver : Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi Bürolarına Silahlı Saldırı(10/10)6

Irak'ın Kerkük kentinden silah sesleri yükseldi. Kent merkezindeki Irak Türkmen Cephesinin iki bürosuna saldırı düzenlendi.

KERKÜK POLİS MÜDÜRÜ DOĞRULADI

Kerkük Polis Müdürü Hattap Ömer, "Kerkük kent merkezinde Irak Türkmen Cephesi'nin iki bürosuna yönelik saldırı düzenlendi." dedi.

CAN KAYBI YOK, MADDİ HASAR VAR

Irak Türkmen Cephesi Musalla bürosu ile Türkmen Esnaflar Birliği bürolarına yönelik saldırıların eş zamanlı olarak düzenlendiğini belirten Ömer, kentin Musalla semtinde iki ayrı büroya yönelik düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmadığını ancak bürolarda maddi hasar oluştuğunu ifade etti.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Kimliği bilinmeyen kişiler, bürolara yönelik RPG silahları ile saldırı düzenlediklerini kaydeden Ömer, saldırılardan hemen sonra bölgeye gelen Terörle Mücadele Polis güçlerinin geniş kapsamlı inceleme başlattığını, faillerin izlerini sürdüğünü aktardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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