KERKÜK'TE KÜRT BAYRAĞINI İNDİREN YÜZBAŞI İNFAZ EDİLDİ!
Bağdat yönetiminin Kerkük'te kontrolü sağlamasının ardından valilik binasındaki Kürt yönetimi bayrağını indirerek Irak bayrağı asan Yüzbaşı Cerrah, kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü.
Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin 25 Eylül'de yaptığı bağımsızlık referandumunun ardından Bağdat yönetimi, Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgeleri ele geçirmek için harekete geçmiş ve 16 Ekim'de Kerkük'ün yönetimini IKBY'den geri almıştı.
KÜRT BAYRAĞI YERİNE IRAK BAYRAĞI
Vali'nin kentten kaçtığı operasyonda Bağdat yönetimine bağlı birlikler valilik binasına girmiş ve binadaki Kürt bayrağı indirilerek, merkezi yönetim bayrağı çekilmişti.
Kürt yönetimi bayrağını indirerek Bağdat bayrağını asma görevi de, Irak Özel Kuvvetler'e bağlı Yüzbaşı Ahmet Salih Cerrah'a verilmişti.
Cerrah, kalabalık bir asker topluluğu önünde bayrak değişimini yapmıştı.
İNFAZ EDİLDİ
Bugün Bağdat'tan gelen habere göre Cerrah, öldürüldü.
Resmi olmayan açıklamaya göre Özel Kuvvetler'de görevli olan Cerrah, Bağdat'ta yüzü maskeli iki kişi tarafından infaz edildi.
Kaynak: haberinburada
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