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KERKÜK'TE TÜRKMENELİ TELEVİZYONUNA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI


Kerkük'te Türkmeneli Televizyonuna Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
Tarih : 29 Kasım 2017, 01:20
Puan Ver : Kerkük'te Türkmeneli Televizyonuna Silahlı Saldırı: 1 Yaralı(10/10)6

Irak'ın Kerkük kentinde Türkçe yayın yapan Türkmeneli televizyonunun, Altunköprü kasabasındaki bürosuna düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin yaralandığı belirtildi.

"OTOMATİK SİLAHLARLA SALDIRI DÜZENLENDİ"

Kerkük Polis Müdürü Hattap Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'ten yayın yapan Türkmeneli televizyonunun Altunköprü bürosuna kimliği belirsiz kişilerce otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda büroda görevli bir koruma yaralandı. Binada hasar oluştu." ifadesini kullandı.

"İNCELEME BAŞLATTIK"

Ömer, olayla ilgili inceleme başlattıklarını kaydetti. Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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