

Türkmen Sivil Toplum Örgütleri tarafından düzenlenen "IKBY bayrağına tepki" gösterisine katılan binlerce Kerküklü, ellerinde Türkmen bayraklarıyla valilik binası önünde bir araya geldi.







Kerkük İl Meclisi tarafından sadece Kürtlerin katıldığı oylamada alınan bayrak kararının kaldırılmasını isteyen Türkmen göstericiler, "Vali istifa", "Kerkük Türkmen'dir Türkmen kalacak" ve "Yasa dışı karar alındı" şeklinde sloganlar attı.







Gösteri sırasında hükümet görevlisi olduğu belirtilen bir kişi, valilik binasına aracıyla girmek isterken iki göstericiyi yaraladı. Söz konusu araç hızla olay yerinden uzaklaşırken, yaralı iki Türkmen hastaneye kaldırıldı.







Türkmen göstericilerden Lütfiye Türmeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük Valisi'nin aldığı yanlış karar, Kerkük'teki etnik gruplar arasında fitne çıkaracaktır. Bu yüzden yasal olmayan tek taraflı bu karar gözden geçirilmediği takdirde Bağdat'ta gösteri yapacağız." dedi.







kaynak:milliyet