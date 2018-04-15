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kerkük'te türkmenlerin seçim konvoyuna saldırı!

KERKÜK'TE TÜRKMENLERİN SEÇİM KONVOYUNA SALDIRI!

Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmen Cephesi'nin seçim konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Tarih : 15 Nisan 2018, 21:10
Puan Ver : Kerkük'te Türkmenlerin Seçim Konvoyuna Saldırı!(8/10)10


Irak'ın Kerkük kentinde, park halindeki bombalı aracın Kerkük Türkmen Cephesi milletvekili adayı Ammar Kahya'nın araç konvoyunun geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.



KONVOY GEÇERKEN BOMBA UZAKTAN KUMANDAYLA PATLATILDI



Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'ün Hadra semtinde, ikinci el araba galerisinin önünde park halindeki bombalı bir araç, Türkmen milletvekili adayı Kahya'nın araç konvoyunun geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı." ifadelerini kullandı.



BİR KİŞİ ÖLDÜ, 11 KİŞİ YARALANDI



Ammar Kahya'nın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ifade eden Kemal, "Saldırıda bir sivil öldü, aralarında Türkmen milletvekili adayı Kahya'nın 2 korumasının bulunduğu 11 kişi de yaralandı." dedi.



3 ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ



Bombalı aracın cadde kenarına kim ya da kimler tarafından park edildiği ile ilgili henüz net bir bilgiye ulaşmadıklarını belirten Ali Kemal, patlamanın etkisiyle bölgedeki 3 aracın da yanarak hurdaya döndüğünü kaydetti.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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