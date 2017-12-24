KERKÜK'TEN ADANA CEYHAN'A UZANACAK PETROL BORU HATTI İÇİN İHALEYE ÇIKILIYOR
Irak Petrol Bakanlığına bağlı Petrol Projeleri Devlet Şirketi, Kerkük'ten Adana Ceyhan'a uzanacak petrol boru hattı için ihaleye çıkılacağını duyurdu.
Irak Petrol Bakanlığı'na bağlı Petrol Projeleri Devlet Şirketi (SCOP) Kerkük'ten Adana'ya bağlı Ceyhan'a petrol boru hattı ihalesine çıkılacağını duyurdu. Şirketlerin 24 Ocak'a kadar ihaleye katılabilmek için tekliflerini sunmaları bekleniyor.
24 OCAK'A KADAR TEKLİFLER ALINACAK
Irak, 350 kilometrelik hattın, günde bir milyon varile kadar petrol taşıma kapasitesine sahip olmasının beklendiğini duyurdu. Yeni boru hattının 2014 yılında terör örgütleri tarafından zarar gören ve günlük 1.6 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olan eski hattın yanına inşa edileceği belirtildi.
Irak hükümeti, 24 Ocak 2018 tarihine kadar, ilgi gösteren firmaların tekliflerini verebileceklerini duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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