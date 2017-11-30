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Kesinleşmiş 65 yıl hapis cezası olan suç makinesi sonunda yakalandı

KESİNLEŞMİŞ 65 YIL HAPİS CEZASI OLAN SUÇ MAKİNESİ SONUNDA YAKALANDI

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toplam 65 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olan bir mahkum, polis ekiplerince yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Tarih : 30 Kasım 2017, 02:20
Puan Ver : Kesinleşmiş 65 Yıl Hapis Cezası Olan Suç Makinesi Sonunda Yakalandı(10/10)6

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toplam 65 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olan bir şahıs, polis ekiplerince yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

SUÇ MAKİNESİ OPERASYONLA YAKALANDI

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, 'adam öldürme' suçundan 30 yıl, 'gece vakti silahla yağma' suçundan 8 yıl 4 ay, 'cürüm eşyasını almak' suçundan 6 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 65 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olan 50 yaşındaki M.Y. isimli şahıs yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanan suç makinesi Ferizli Kapalı Cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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