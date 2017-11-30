KESİNLEŞMİŞ 65 YIL HAPİS CEZASI OLAN SUÇ MAKİNESİ SONUNDA YAKALANDI
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toplam 65 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olan bir mahkum, polis ekiplerince yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toplam 65 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olan bir şahıs, polis ekiplerince yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.
SUÇ MAKİNESİ OPERASYONLA YAKALANDI
Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, 'adam öldürme' suçundan 30 yıl, 'gece vakti silahla yağma' suçundan 8 yıl 4 ay, 'cürüm eşyasını almak' suçundan 6 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 65 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olan 50 yaşındaki M.Y. isimli şahıs yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanan suç makinesi Ferizli Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yalancı Bahar Bitti, Hava Hızla Soğuyor!
- Chp'ye Sızdırılan Kripto Fetö'cünün, Aylık 2 Bin 200 Lira Aldığı Ortaya Çıktı
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü: Pkk, Abd'yle Anlaşarak Deaş'lıların Kaçmasına İzin Verdi
- Zarrab'la İlgili Şüpheleri Arttıran Gelişme!
- Doktor Sırasında Tanıştılar, Evleniyorlar. Erkek 92, Kadın 85 Yaşında!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar