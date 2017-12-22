Rekabet Kurulu, bir dizi birleşme satın alma işlemini karara bağladı. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, Turkent Gıda ve Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ( KFC Türkiye) kontrolü Abraaj Private Equity Fund VI L.P'ye geçti.

REKABET KURULU'NUN ONAYLADIĞI DİĞER ANLAŞMALAR

Kurul, İlknak Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin belli oranda hissesinin ve tek kontrolünün Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat AŞ tarafından devralınması işlemlerini de onayladı.

QNB Finansbank AŞ ile HSBC Bank AŞ arasında akdedilen Üye İşyeri Kullanım Programı Sözleşmesi'ne bireysel muafiyet tanınmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, Veser Kimyevi Maddeler AŞ'nin belli oranda hissesinin Global Chemplast L.P. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Kaynak: haberinburada