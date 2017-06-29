KHLOE KARDASHİAN SIRRINI HERKESE ANLATTI!
Kardashian ailesinin en üşengeç üyesiyken şimdilerde tam bir spor kadını olan Khloe Kardashian, yaptığı diyeti anlattı.
Fazla kilolarından kurtularak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Khloe Kardashian'ın kıskanılası karnına sahip olmak ister misiniz?
Kardashian ailesinin en üşengeç üyesiyken şimdilerde tam bir spor kadını olan Khloe Kardashian'ın fiziği her geçen gün daha da gelişiyor, inceliyor, kıvrımlar ön plana çıkıyor!
kaynak:gazetevatan
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