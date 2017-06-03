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kia en yüksek pazar payına ulaşarak rekor kırdı

KİA EN YÜKSEK PAZAR PAYINA ULAŞARAK REKOR KIRDI

Ocak – Nisan 2017 döneminde gerçekleştirdiği 166.266 adetlik satışla rekor kıran KIA, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 11,7 artış kaydetti. Bu sonuçla bir ilk gerçekleştiren KIA, Avrupa'da yüzde 3 pazar payına ulaştı.

Tarih : 03 Haziran 2017, 13:13
Puan Ver : Kia En Yüksek Pazar Payına Ulaşarak Rekor Kırdı(7/10)8


Mart ayında 55.007 araç satışı yapan KIA, böylece Avrupa Pazarı'nda tarihinin en iyi aylık performansına imza attı. KIA'nın 2017 yılının ilk 4 aylık performansında, yeni kompakt otomobiller ve elektrikli güç üniteleri büyümeyi tetikleyen en önemli unsurlar olarak öne çıktı.



KIA Motors, ACEA (Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği) tarafından açıklanan en son verilere göre 2017 yılının ilk 4 ayında Avrupa pazarında rekor kırdı. Avrupa pazarının yüzde 4,5 oranında büyüme kaydettiği 1 Ocak – 30 Nisan 2017 tarihleri arasında KIA, 166.266 adet satış gerçekleştirerek, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 11,7 büyüme kaydetti. Son verilere göre KIA ilk kez Avrupa pazarında yüzde 3 pazar payına ulaştı. 2016 yılının aynı döneminde yüzde 2,8 pazar payına sahip olan KIA, Nisan ayında gerçekleştirmiş olduğu 41.279 adetlik satışla Avrupa pazarında yüzde 3,4 pay elde etti.



 



kaynak:ahaber








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