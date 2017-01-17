Fenerbahçe, Sosa İçin Milan İle Anlaştı
Polis, Pkk Yandaşlarına Göz Açtırmıyor
Merkez Bankası Hakkında Flaş İddia!
Karın Erimesiyle Barajlardaki Doluluk Oranında Büyük Artış!
Gece Uyanmanızın Nedeni Bunlar Olabilir
Cinsel İstismarla Suçlanan Kocasını Böyle Savundu!
Abd'den Diplomatlarımıza Ajanlık Teklifi Arttı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde İntihar
Şanlıurfa Siverek'te Kesilmiş 4 Eşek Kafası Bulundu
Demirtaş İçin 142, Yüksekdağ İçin 83 Yıl Hapis İstemi
İzmir'de Cinayet: 4 Ölü!
'o Tweeti Şoförüm Attı' Dedi, Serbest Bırakıldı
Denizli'de 31 Polis Fetö'den Gözaltında
Kıbrıs Müzakereleri Yarın İsviçre'de Devam Edecek
Akciğer Kanseri Nedir? Belirtileri Nelerdir?
Milyonlarca Emekli İçin Tarihi Karar!
Aziz Yıldırım'a Pfdk'dan 45 Gün Ceza!
Trump, Kızı Ivanka'yı Başkasıyla Karıştırdı!
Demet Akalın'dan İrem Derici'ye Gönderme!
Siyah Beyaz Ve Renkli Filmlerin Adresi

kıbrıs müzakereleri yarın isviçre'de devam edecek

KIBRIS MÜZAKERELERİ YARIN İSVİÇRE'DE DEVAM EDECEK

İsviçre'nin Cenevre kentinde 9-12 Ocak'ta yapılan Kıbrıs müzakereleri, garantör ülkelerin katılımıyla yarın Mont Pelerin'de devam edecek

Tarih : 17 Ocak 2017, 15:53
Puan Ver : Kıbrıs Müzakereleri Yarın İsviçre'de Devam Edecek(6/10)4


Kıbrıs müzakerelerinde “Güvenlik ve Garantiler” konusunun ele alındığı Beşli Konferans, yarın İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında devam edecek.



İsviçre'nin Cenevre kentinde 9-12 Ocak'ta yapılan Kıbrıs müzakerelerinde varılan mutabakat uyarınca, konferans Kıbrıs'taki taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılımıyla teknik heyetler seviyesinde Mont Pelerin'de devam edecek.



Beşli Konferansta Kıbrıs Türk tarafını müzakereci Özdil Nami başkanlığında bir grup temsil edecek. Nami'nin, konferans boyunca sürecin sağlıklı ve planlandığı şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile sürekli istişare içinde olacağı öğrenildi.



Mont Pelerin'de yarın devam edecek Beşli Konferans çerçevesinde Nami'nin başkanlık ettiği çalışma grubunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Dış İlişkiler Uzmanı İpek Borman Genç ve Müzakere Heyeti Üyesi Sertaç Güven yer alacak.



Konferansa Rum tarafını temsilen müzakereci Andreas Mavroyannis, 4 kişilik ekiple katılacak. Türkiye adına ise Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün başkanlığında bir heyetin yer alması bekleniyor.



Mont Pelerin kasabasında teknik heyetlerin katılımıyla yapılacak görüşmelerin ardından ay sonu düzenlenmesi beklenen dışişleri bakanları seviyesindeki Beşli Konferansta, süreci sonuca götürecek nihai kararın verilmesi öngörülüyor.



Kıbrısta müzakereler, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda 15 Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı.



Cenevre'de gerçekleşen yoğunlaştırılmış müzakerelerin ardından 12 Ocak'ta Kıbrıs'taki taraflar ve üç garantörün katılımıyla 12 Ocak'ta başlayan konferansa, Yunanistan'ın hazırlık talebiyle 18 Ocak'a kadar ara verilmişti.



Kıbrıs müzakereleri,  Ekonomi , Avrupa Birliği , Mülkiyet , Yönetim-Güç Paylaşımı , Toprak ile Güvenlik ve Garantiler   olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Kıbrıs  Müzakereleri  Yarın  İsviçre  De  Devam  Edecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER