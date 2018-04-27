Kıbrıs'ta 1963'te Rumlar tarafından katledilen Ahmet Derviş'in kimliği yapılan DNA testiyle ortaya çıktıktan sonra defnedildi.

Kıbrıs'ta 1963'te Rumlar tarafından katledilen Ahmet Derviş için cenaze töreni yapıldı. DNA testiyle ortaya çıkan şehidin cenazesinde yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

ASKERİ TÖRENLE DEFNEDİLDİ

Şehit Derviş, kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığında düzenlenen askeri törenle defnedildi. Tabuta sarılı bayrak, şehidin oğlu Derviş Kocayiğit'e teslim edildi.

YAKINLARI GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Törene, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, şehidin ailesi, bazı siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören sırasında göz yaşlarına hakim olamayan şehit yakınları duygulu anlar yaşadı.

ŞEHİDİN KİMLİĞİ DNA TESTİYLE TESPİT EDİLMİŞTİ

Derviş, Mağusa'da şoför olarak çalıştığı iş yerinden alıkonularak Lefkoşa'nın Kaymaklı bölgesinde şehit edilmiş, kalıntılarına Tekke Bahçesi'ndeki Ayvasıl Mezarlarında ulaşılmıştı.

Şehidin kimliği, Kayıp Şahıslar Komitesinin yaptığı araştırmalar sonucu ailesinden alınan DNA örnekleri sayesinde belirlenmişti.

BENZER ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1964 ve 1974'te kayıp olarak listelenen şahısların gömü yerlerinden çıkartılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: haberinburada