KIBRIS'DA İNGİLİZ ASKERİ ÜSSÜNE SALDIRI
Güney Kıbrıs Rum Kesiminde, İngiliz askeri üssüne patlayıcı madde ile saldırı düzenlendi. Saldırgan olay yerinden kaçtı.
Güney Kıbrıs Rum Kesiminde, İngiliz askeri üssüne motosikletli bir saldırgan tarafından patlayıcı madde ile saldırı düzenlendi.
PATLAYICI MADDEYİ ATIP KAÇTI
Polis, sabah erken saatlerde Dikelya'daki İngiliz askeri üssü Sovereign Base Area'ya motosikletli bir saldırgan tarafından patlayıcı madde ile saldırı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, motosiklet üzerindeki saldırganın askeri üssün girişine yaklaştığı ve elindeki patlayıcı maddeyi atarak olay yerinden kaçtığı belirtildi.
kaynak:haberler
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