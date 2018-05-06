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Kıbrıs'ta krizi tırmandıracak zirve! İsrail de katılıyor

KIBRIS'TA KRİZİ TIRMANDIRACAK ZİRVE! İSRAİL DE KATILIYOR

Kıbrıslı Rumlardan doğal gaz krizini tırmandıracak bir adım daha geldi. Salı günü Yunaistan Başbakanı Çiparas, Rum Kesimi lideri Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Netanyahu bir araya gelecek.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 19:10
Puan Ver : Kıbrıs'ta Krizi Tırmandıracak Zirve! İsrail De Katılıyor(10/10)6

Kıbrıs Rum yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras salı günü Ada'da bir araya gelecek.

DOĞAL GAZ TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Liderlerin, Akdeniz'deki doğal gaz konusu başta olmak üzere, enerji alanlarında görüş alışverişi yapacağı ve bazı kararlar alacağı belirtildi. Liderler; Afrodit olarak bilinen bölgedeki doğal gaz ile ilgili taleplerini ortaya koyacak.

RUM LİDER ÖNCE NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK

Rum lider Anastasiadis'in zirve öncesinde; İsrail Başbakanı Netanyahu ile de başbaşa bir görüşme yapacağı, İsrail'den Avrupa'ya enerji bağlantısı ile ilgili bir ilerlemenin sağlanacağı ifade edildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin, daha geniş bir Avrupa-Asya elektrik ağı oluşturulması için Avrupa Birliği programı çerçevesinde iki ülke arasındaki elektrik enerjisi bağlantısını görüşmeleri bekleniyor.

3,5 MİLYAR EURO'LUK YATIRIM

Buna göre İsrail, Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a oradan da Avrupa'ya bir elektrik ağı oluşturmak istiyor. Çalışmalarında 2019 yılında başlayacağı ve maliyetin 3,5 milyar Euro olacağı kaydedildi. Bin MW gücündeki denizaltı elektrik kablo iletim yükleme çalışmalarının ilk aşamasının 2022'de tamamlanacağı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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