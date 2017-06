Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, gündemi meşgul eden kıdem tazminatına getirilecek yeni düzenlemenin kapsamını anlattı. Nacar, merak edilen kıdem tazminatının fona dönüştürülmesiyle miktarın azalacağı söylentilerine ilişkin işçi kesimini rahatlatacak bir açıklama yaptı. Nacar, “Kıdem tazminatına ihbarla birlikte toplu bir bütün olarak bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla bir düşüş olmayacak. Burada bir ayrıntıya dikkat çekmek istiyorum. Her çalışan aldığı ücret kadar fon alacak. Kıdem tazminatı aynı prim kazanç gibi nasıl 30 gün çalışan bir işçini primi düzenli bir şekilde SGK'ye yatıyorsa kıdem tazminatında da aynı aylık yüzde 3 bir kesintiyle tabi bu asgari ücretin düzenli bir şekilde her yıl belirleneceği sisteme göre devam edecek” dedi.







“İŞVEREN İSTEDİĞİ ZAMAN İŞÇİYİ İŞYERİNDEN ÇIKARAMAYACAK”







Düne kadar işverenin halkın diline göre istediği zaman işyerinde at koşturabildiğini söyleyen Nacar, “Yapılacak sistemde işverenle işçi arasında devlet hakem olacak. Yani aslında bundan sonra işveren istediği zaman işçiyi işyerinden çıkaramayacak. Kısacası kıdem tazminatı aynı prim kazanç gibi nasıl 30 gün çalışan bir işçini primi düzenli bir şekilde SGK'ye yatıyorsa kıdem tazminatında da aynı aylık yüzde 3 bir kesintiyle tabi bu asgari ücretin düzenli bir şekilde her yıl belirleneceği sisteme göre devam edecek” diye konuştu.







kaynak:milliyet