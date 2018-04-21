KILIÇDAROĞLU AÇIKLADI: İYİ PARTİ İLE BİR ARAYA GELECEĞİZ
Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile yarın bir araya gelerek seçim görüşmesi yapacaklarını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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