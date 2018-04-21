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Kılıçdaroğlu açıkladı: İyi parti ile bir araya geleceğiz

KILIÇDAROĞLU AÇIKLADI: İYİ PARTİ İLE BİR ARAYA GELECEĞİZ

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile yarın bir araya gelerek seçim görüşmesi yapacaklarını söyledi.

Tarih : 21 Nisan 2018, 15:50
Puan Ver : Kılıçdaroğlu Açıkladı: İyi Parti İle Bir Araya Geleceğiz(7/10)3

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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