KILIÇDAROĞLU, BAYKAL'A CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN BİRKAÇ İSİM AÇIKLADI
Kemal Kılıçdaroğlu, hastanede tedavisi süren Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun, Baykal'a CHP'nin cumhurbaşkanı adayları konusunda bilgi verdiği ve görüş aldığı belirlendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün sürpriz bir şekilde önceki genel başkan Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü Gülhane Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Başbaşa gerçekleşen yarım saatlik ziyarette Kılıçdaroğlu, siyasetteki son gelişmeleri anlattı.
BİR KAÇ İSİM AÇIKLADI
CHP lideri, Cumhurbaşkanı adayı konusunda da Baykal'ın görüşünü aldı. Deniz Baykal'a birkaç isim açıklayan Kılıçdaroğlu nihai kararını da cuma günü açıklayacakları söyledi.
İKİNCİ ZİYARET
Kemal Kılıçdaroğlu, 10 gün önce de Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret etmişti. Önceki gün yaptığı açıklamada Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, Türkiye'deki gelişmeleri yakından izlediğini belirten Kılıçdaroğlu, Baykal'ın milletvekililiği adaylığı konusunu konuşmadıklarını söylemiş ancak "Genel başkanımız ne isterse o yapılır" demişti.
Bugünkü görüşmede milletvekili adayları konusunda da Baykal'la fikir alışverişinde bulunan Kılıçdaroğlu, başbaşa yarım saatlik görüşmeden saat 14:45'de ayrıldı. Kaynak: Sözcü2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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