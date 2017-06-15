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kılıçdaroğlu: bu kararın altında kalacaklar

KILIÇDAROĞLU: BU KARARIN ALTINDA KALACAKLAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin "Bunu asla kabul etmiyoruz. Bu kararı verenler bu kararın altında kalacak" dedi. CHP liderinin İstanbul'a yürüyeceği bildirildi

Tarih : 15 Haziran 2017, 09:37
Puan Ver : Kılıçdaroğlu: Bu Kararın Altında Kalacaklar(5/10)3


 CHP İstanbul Millletvekili Enis Berberoğlu, yargılandığı MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı. Kararın hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti grubunu olağanüstü toplantıya çağırdı ve CHP olağanüstü toplandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantının ardından kameraların karşısına geçeceği belirtilmişti.



Berberoğlu'nun kararına CHP'den ilk tepki, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan gelmişti. Altay, kararın muhalefete gözdağı olduğunu belirtmiş ve bu karara karşı direneceklerini söylemişti. 

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olağanüstü toplantısının ardından açıklama yaptı: 



"Asıl suçluların yargılanmadığı masum insanların hapsedildiği bir durum yaşıyoruz. Yasa dışı yoldan eğer silah götürülüyorsa o kişlerin yargılanması gerekir. Hangi anlayışla hangi hukukla? Bunu asla kabul etmiyoruz. Bu kararı verenler bu kararın altında kalacak."



"Bunların hiçbiri hakim değil. Sadece Saray'ın sopası olma görevini yerine getiriyorlar. Yarın Saat 11:00'de Güvenpark'ta olacağım. Elimdeki afişte sadece 'adalet' yazacak."



"Adaletin olmadığı bir ülke mi olur? Adaletin olmadığı bir devlet mi olur? Devletin temeline dinamit koyuyorlar."



 



kaynak:habertürk








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