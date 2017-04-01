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kılıçdaroğlu: bütün yetkiler bir kişiye verilmez

KILIÇDAROĞLU: BÜTÜN YETKİLER BİR KİŞİYE VERİLMEZ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği önerisinde bütün yetkilerin tekbir kişiye verildiği ve herhangi bir denetime maruz kalmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bütün yetkiler bir kişiye verilemez" dedi.

Tarih : 01 Nisan 2017, 12:40
Puan Ver : Kılıçdaroğlu: Bütün Yetkiler Bir Kişiye Verilmez(8/10)10


Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapıyor. Konuşmasında referandum değişikliğini konu alan CHP lideri yeni sistemde devletin liyakat sisteminin sarsıldığını belirtti. Şimdiki sistemde devlet görevlendirmelerinde yerine getirilmesi gereken kriterlerin Meclis tarafından belirlendiğini ifade etti. 



Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle; Bu Anayasa'da da fesih var ama şöyle seçim yapılır. Seçim yapıldıktan sonra 45 gün içinde hükümet kurulamazsa Cumhurbaşkanı arzu ederse seçime götürür. Ama yeni sistemde bu yok. Yeni sistemde istediği zaman feshedebilir. Yani ileride Cumhurbaşkanı istediği zaman seçimi yenileyebilecek. Belki bugün bu olmayacak ama ileriyi düşünmemiz lazım. Belki bu sistem 60 yıl yürürlükte kalacak.



 



kaynak:ntv








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Bütün  Yetkiler  Bir  Kişiye  Verilmez    haber

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