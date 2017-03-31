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kılıçdaroğlu, canlı yayında

KILIÇDAROĞLU, CANLI YAYINDA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasiden vazgeçip otoriter tek adam yönetimini kabul etmek doğru değil. Neden demokrasiden vazgeçelim, neden bütün geleceğimizi tek bir kişinin iradesine bağlamış olalım? Dolayısıyla demokrasiyi savunduğumuz için 'hayır' çıkacağı konusu çok açık.

Tarih : 31 Mart 2017, 09:59
Puan Ver : Kılıçdaroğlu, Canlı Yayında(6/10)6


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasiden vazgeçip otoriter tek adam yönetimini kabul etmek doğru değil. Neden demokrasiden vazgeçelim, neden bütün geleceğimizi tek bir kişinin iradesine bağlamış olalım? Dolayısıyla demokrasiyi savunduğumuz için 'hayır' çıkacağı konusu çok açık. Referandumla anayasa değişikliğini oylayacağız. Bu anayasa değişikliği olsun mu olmasın mı? Demokrasiden vaz mı geçelim yoksa demokrasiyi sonuna kadar savunalım mı? İşin özü budur." dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Number One TV, Number One Türk TV, Number One FM ve Number One Türk FM canlı yayınına katıldı. Kılıçdaroğlu, referandum çalışmalarının iyi gittiğini ve 16 Nisan'da sandıktan "hayır" çıkacağına inandığını dile getirdi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Canlı  Yayında    haber

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