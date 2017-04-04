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kılıçdaroğlu, chp'ye verilmeyen şarkıyı açıkladı

KILIÇDAROĞLU, CHP'YE VERİLMEYEN ŞARKIYI AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Baba bir masal anlat bana" şarkısını kullanmak istediklerini ancak şarkının bestecisinin buna izin vermediğini belirterek, "O şarkıyı kullanmak istedik.

Tarih : 04 Nisan 2017, 09:20
Puan Ver : Kılıçdaroğlu, Chp'ye Verilmeyen Şarkıyı Açıkladı(6/10)4


Kılıçdaroğlu, Şişli Hilton Bomonti Otel'de sanatçılarla bir araya geldi.  Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Evet çıkarsa bahar havası ne kadar olur?" şeklindeki soru üzerine "Bahar havası hiç olmayacak evet çıkarsa. Direkt yani bu işin şeyi yok. Çıkmayacağı için rahatlıkla oturabilirsiniz. Hayır çıkacak." yanıtını verdi.



"Baba bir masal anlat bana" şarkısını kullanmak istediklerini ancak şarkının bestecisinin buna izin vermediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "O şarkıyı kullanmak istedik. Korktular, vermediler. O nedenle şarkıyı besteleyeni de sahibini de kınadım. Asla onlara da sanatçı demiyorum. Kimse kusura bakmasın." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:hürriyet








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