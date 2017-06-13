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kılıçdaroğlu: erken seçim olabilir, çalışmalara başladık

KILIÇDAROĞLU: ERKEN SEÇİM OLABİLİR, ÇALIŞMALARA BAŞLADIK

MHP'den ihraç edilen Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve Kayseri Bağımsız Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile iftar yemeğinde bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Erken seçim olabilir, biz çalışmalara başladık” dediği öğrenildi

Tarih : 13 Haziran 2017, 09:36
Puan Ver : Kılıçdaroğlu: Erken Seçim Olabilir, Çalışmalara Başladık(9/10)10


Referandumun ardından “Hayır” kampanyasına destek veren parti ve kişilerle görüşmelerini sürdüren Kılıçdaroğlu, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile iftarda buluştu. Yaklaşık 1.5 saat süren iftar yemeğinde, CHP Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç ve Tekin Bingöl de hazır bulundu.



"BİRLİKTE YAŞAMAK İSTİYORUZ"



Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu ve Özdağ, iftar yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmelerinin bundan sonra da devam etmesini dileyen CHP Lideri kılıçdaroğlu, “Tarihten de söz ettik. Geçmişten de söz ettik. Tarihin derinliklerine sağ olsun, hocalar sayesinde değindik. Demokrasiye olan ihtiyacı birlikte vurguladık. Görüşlerimiz farklı olabilir; ama sonuçta hepimiz bu ülkede huzur içinde, birlikte yaşamak istiyoruz. Demokrasisi gelişmiş bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Umarım bundan sonra da görüşmelerimiz devam eder” dedi.



 



kaynak:habertürk








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