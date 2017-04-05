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kılıçdaroğlu fetö'cü taş'a sahip çıktı

KILIÇDAROĞLU FETÖ'CÜ TAŞ'A SAHİP ÇIKTI

Darbegirişimi için "Kontrollü darbe" diyerek tepki toplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez FETÖ'den yargılanan şarkıcı Atilla Taş'a sahip çıktı.

Tarih : 05 Nisan 2017, 09:15
Puan Ver : Kılıçdaroğlu Fetö'cü Taş'a Sahip Çıktı(9/10)6




 Kılıçdaroğlu, Şişli Hilton Bomonti Otel'de sanatçılarla bir araya geldiği toplantıda, Atilla Taş'ın serbest kaldıktan sonra tekrar gözaltına alınmasını eleştirdi.


Onur Akın, Ataol Behramoğlu, Hüseyin Turan, Hayko Cepkin, Kıraç ve Füsun Demirel'in de aralarında bulunduğu sanatçılara seslenen Kılaçdaroğlu, "Savcı salıverilmesini isteyecek, mahkeme salıverilmeyi kabul edecek.


Arkasından bir gazeteci 2 tweet atacak. Tweet üzerine gece yarısı yeni bir mahkeme kurulacak. Gözaltı kararı verilecek. Bugün de HSYK serbest bırakan hâkim ve savcıyı açığa alacak. Bu demokrasi değil. Bütün dünya biliyor bunu" dedi.


 


 


 


kaynak:sabah









Etiketler: Kılıçdaroğlu  Fetö    Taş  A  Sahip  Çıktı    haber

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