

Kılıçdaroğlu, Şişli Hilton Bomonti Otel'de sanatçılarla bir araya geldiği toplantıda, Atilla Taş'ın serbest kaldıktan sonra tekrar gözaltına alınmasını eleştirdi.



Onur Akın, Ataol Behramoğlu, Hüseyin Turan, Hayko Cepkin, Kıraç ve Füsun Demirel'in de aralarında bulunduğu sanatçılara seslenen Kılaçdaroğlu, "Savcı salıverilmesini isteyecek, mahkeme salıverilmeyi kabul edecek.



Arkasından bir gazeteci 2 tweet atacak. Tweet üzerine gece yarısı yeni bir mahkeme kurulacak. Gözaltı kararı verilecek. Bugün de HSYK serbest bırakan hâkim ve savcıyı açığa alacak. Bu demokrasi değil. Bütün dünya biliyor bunu" dedi.















kaynak:sabah