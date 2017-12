CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediye Başkanına ilişkin iddiaların asılsız olduğunu savundu ve "Bir belediye başkanının ağzından haram lokma inerse onu yaşatmam" dedi

Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediye Başkanına ilişkin iddialara yönelik şunları söyledi:

"HABERLER ÇIKINCA SAVCILIĞA GİT DEMİŞTİM, GİTTİ, BİR ŞEY ÇIKMADI"

Daha önce haberler çıktı Ataşehir'le ilgili olarak. Haberleri ben de okudum. Açtım telefonu Ataşehir Belediye Başkanına "Nedir bu olaylar?" dedim. "Efendim, bunlar gerçek değil." "Kardeşim, o zaman doğrudan doğruya gideceksin, kendin, ailen için cumhuriyet savcılığında suç duyurusunda bulunacaksın." Evet, gitti cumhuriyet savcılığında suç duyurusunda bulundu. "Buyurun, benim hesaplarımı inceleyin, ailemin mal varlığını inceleyin." Ne zaman? 13 Mayıs 2015'te. Siz nasıl beklediyseniz biz de bekledik "Nedir bu olaylar?" diye. Karar 3 Ağustos 2017'de çıktı, hiçbir şey yok. Kimin kararı? Savcının kararı, mahkemenin kararı "Bir şey yok." diyor. Güzel, demek ki bir şikayet var, denetlenmiş ilgili birim tarafından. "Yakın, akraba, haksız mal edinme ve gizleme suçu yok." diyor, güzel. Karar? Karar kesinleşti.

"BAKANLIĞIN MÜFETTİŞLERİ DE 'SORUŞTURMAYA GEREK YOKTUR' DEDİ"

Havuz medyasının "Buz Rezidans" olarak takdim ettiği Orada da ihbar oldu. Güzel, Bakanlık müfettişlerini gönderdi. Gayet güzel, gönderir tabii, bir yerde iddia varsa Bakanlık da denetim elemanını gönderecektir, "Bunu inceleyin." diyecektir. İncelendi, "Soruşturma açılmasına gerek yoktur." diye 4/2/2013'te karar verildi. Kim veriyor? Devletin denetim elemanı. Olay nereye intikal ediyor? Bakanlığa intikal ediyor. Bakan da diyor "Soruşturmaya gerek yoktur." diye ama AK Parti'nin Ataşehir belediye üyeleri bu karara itiraz ediyorlar, Bakanın kararına itiraz ediyorlar. "Hayır, bu beraat edemez. Burada mutlaka incelenmesi lazım." Hakları var mı? Var tabii, kimse diyemez ki: "Niye itiraz ediyorsun arkadaş?" O da itiraz ediyor. E dosya nereye gidiyor? Danıştaya gidiyor.

"DANIŞTAY DA 'SORUŞTURMAYA GEREK YOKTUR' DEDİ"

Danıştay "Soruşturmaya gerek yoktur." diyor. Sonra, Erguvan Barış Parkı Güzel, şikayet gene gidiyor. Olur, şikayet olur. İhbar gidiyor, gene olur tabii. Nereye gidiyor? İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesine. Ne oluyor? Görüşülüyor. Ne çıkıyor? "Bir şey yok burada." deniyor, beraat ediyor. Değerli arkadaşlarım, "Ruhsata aykırı yapı. Niye yıkmadın?" Kendisi belediye başkanı olmadan Ataşehir'deki gecekondular

"16/9 DURURKEN 'GECEKONDUYU NEDEN YIKMIYORSUN' DİYORLAR"

Ya, şunu sormadan edemiyorum: Gecekonduyu gecekonducunun başına yıkmak için soruşturma açacaksın, 16/9 olunca da ağzına bant çekeceksin, elin kalem tutmayacak. Ya, burada insaf var mıdır, ahlak var mıdır burada? 16/9'u yıkamıyorsun, "Gecekonduyu neden gecekonducunun başına yıkmıyorsun?" diye, çok eskilerde olan gecekonduya diyorsun ki: "Soruşturma açacağım." E, açabilirsin. Ne oluyor? Mahkemeye gidiliyor. Ne oluyor? Beraat ediyor. Şimdi, siz kalkıyorsunuz, bununla ilgili, Belediye Başkanını açığa alıyorsunuz. İtiraz ettiğimiz budur. Bunları görmeseydim ben de sizler gibi "Ne oluyor?" diye derdim ama gördüm. Bu mahkeme kararlarının tamamını İstanbul'da basın mensuplarına dağıttık, arzu eden her milletvekili arkadaşıma bu mahkeme kararlarını verebiliriz. Hiçbir tereddüdümüz yok.

"HARAM LOKMA YİYEN BELEDİYE BAŞKANINI YAŞATMAM"

Açık ve net söylüyorum, açık ve net: Bir belediye başkanının ağzından eğer bir lokma haram lokma inerse o belediye başkanını yaşatmam arkadaşlar, yaşatmam. Biz tüyü bitmemiş yetimin hakkı için oradayız. Her gittiğim yerde de şunu söylüyorum: Bir: Her kuruşun hesabını vereceksiniz. İki: Her vatandaşa eşit davranacaksınız. Öyle "Bizim partili, ona torpil, buna bunu " yapmayacağız. Bunu söylüyorum.

"BÜTÜN AİLEM ARAŞTIRILSIN BEŞ KURUŞ ÇIKARSA ÖZÜR DİLEYECEĞİM"

Sonra döndüler benimle ilgili kızım bir daire almış. Buradan söylüyorum, CHP milletvekillerine söylüyorum: Benim ailem, çocuklarım, torunum, damadım, hatta ve hatta dünürlerim, hepsi için araştırma önergesi verin ve hepsi araştırılsın, hepsi araştırılsın. Hiçbir tereddüdüm yok. Beş kuruş bulursanız beş kuruş, gelip bu kürsüden özür dileyeceğim, beş kuruş bulursanız.

Kaynak: haberinburada