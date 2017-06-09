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kılıçdaroğlu, hdp genel merkezi'ni ziyaret etti

KILIÇDAROĞLU, HDP GENEL MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sonrası yaptığı ziyaretlere HDP Genel Merkezi'ni de ekledi.

Tarih : 09 Haziran 2017, 16:35
Puan Ver : Kılıçdaroğlu, Hdp Genel Merkezi'ni Ziyaret Etti(9/10)6


Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ile görüştü. Kılıçdaroğlu böylece, HDP Genel Merkezi'ne yönelik ilk ziyaretini gerçekleştirmiş oldu.



Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu "OHAL ile yönetilirken, demokrasiden söz edilemez. Demokrasi ortak paydasında buluşmak zorundayız. OHAL kararnameleri ile yönetliyorsa, demokrasiden söz edilemez. " dedi.



Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Haluk Koç'un yanısıra Başdanışman Cemil Erhan da hazır bulundu. CHP liderini, parti merkezi girişinde HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder karşıladı.



 



kaynak:habertürk








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