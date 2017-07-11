KILIÇDAROĞLU İLE İSTANBUL'A YÜRÜYEN VEYSEL KILIÇ GÖZALTINA ALINDI
Uzun süredir Çağlayan metrobüs durağında oğlu için tek kişilik eylem yapan Veysel Kılıç, 25 günlük Adalet Yürüyüşü'nden sonra tekrar geldiği adliye önünde bu kez gözaltına alındı. Kılıç kısa süre sonra serbest bırakıldı.
METROBÜS KÖPRÜSÜNDE NÖBETE BAŞLADI
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan Hava Harp Okulu öğrencisi oğlu Selahattin Kılıç için her gün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi metrobüs köprüsü üstünde nöbet tutan Veysel Kılıç bugün gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu ile İstanbula yürüyen Veysel Kılıç gözaltına alındı.KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 25 gün boyunca yürüyen Kılıç, yürüyüşün tamamlanmasının ardından adliye önündeki nöbetine devam ediyordu.
Saat 12.00 sıralarında eylemini sonlandıran Veysel Kılıç polisler tarafından Çağlayan Adliyesi içindeki polis karakoluna götürüldü.
İŞLEM YAPILMADAN SERBEST BIRAKILDI
Kılıç'ın OHAL kapsamında eylem yapmasının yasak olduğu için alındığı ancak hiçbir işlem yapılmadan serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kılıçdaroğlu İle İstanbul'a Yürüyen Veysel Kılıç'tan 'gözaltı' Açıklaması
- 15 Temmuz Şehidinin Annesi: Kılıçdaroğlu Vatan Haini Gibi Davranmayı Bıraksın Artık
- Borsa İstanbul 102 Bin Seviyesini Aştı
- Yüzme Bilmeyen Gencin Cesareti Hayat Kurtardı! O Günden Beri Kardeşler
- Ziyaretçi Akınına Uğrayan Taş Hikayesi Tüyler Ürpertiyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe'nin İstediği Lucas Perez'in Formasını Elinden Aldılar
- Emre Çolak, Kendisi Adına Yapılan Grafitiyi Görünce Gözyaşlarını Tutamadı
- Bayern Münih, Real Madrid'li James Rodriguez'i 2 Yıllığına Kiraladı
- Uefa'nın Sıralamasında En Başarılı Türk Takımı Beşiktaş Oldu
- Cumhurbaşkanı'na Hakaret Gerekçesiyle Hakan Şükür Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
DÜNYA HABERLERİ
- Bbc Canlı Yayınında Feci Kaza! Otobüsün Altında Kalan Adam Böyle Görüntülendi
- Alman Medyasında Ezber Bozan Belgesel: Gülen Cemaati Devleti Ele Geçirmeye Çalıştı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'srebrenitsa Katliamı' Mesajı
- Fotoğraflarla Deaş Sonrası Musul: Bir Yanda Sevinç, Bir Yanda Yıkım
- Yeni Zelanda'da 6.6 Büyüklüğünde Deprem
Bu Haberle İlgili Yorumlar