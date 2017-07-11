Uzun süredir Çağlayan metrobüs durağında oğlu için tek kişilik eylem yapan Veysel Kılıç, 25 günlük Adalet Yürüyüşü'nden sonra tekrar geldiği adliye önünde bu kez gözaltına alındı. Kılıç kısa süre sonra serbest bırakıldı.

METROBÜS KÖPRÜSÜNDE NÖBETE BAŞLADI

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan Hava Harp Okulu öğrencisi oğlu Selahattin Kılıç için her gün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi metrobüs köprüsü üstünde nöbet tutan Veysel Kılıç bugün gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu ile İstanbula yürüyen Veysel Kılıç gözaltına alındı.KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 25 gün boyunca yürüyen Kılıç, yürüyüşün tamamlanmasının ardından adliye önündeki nöbetine devam ediyordu.

Saat 12.00 sıralarında eylemini sonlandıran Veysel Kılıç polisler tarafından Çağlayan Adliyesi içindeki polis karakoluna götürüldü.

İŞLEM YAPILMADAN SERBEST BIRAKILDI

Kılıç'ın OHAL kapsamında eylem yapmasının yasak olduğu için alındığı ancak hiçbir işlem yapılmadan serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

Kaynak: haberinburada