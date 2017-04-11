

CHP'nin 'kontrollü darbe' söylemini hem Türk halkına, hem gazilere hem de şehitlere saygısızlık olarak değerlendirdiğini vurgulayan Bakan Bozdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık sürecinde bu kumpası kuran polis ve yargı içinde FETÖ teröristlerinin iş birliği yaptığı operasyon sürecinde bu operasyonunun parlamentoda ve diğer platformlarda müdafiliğini yaptı.



Çok net gördük, orada montaj kasetleri getirdi, mecliste, grupta açtı, dinlettirdi. Vekilleri komisyonlarda, genel kurulda, meydanlarda yaptı. O dönemde anlaşarak mı, anlaşmayarak mı onlar daha iyi bilir ama FETÖ ile CHP arasında çok güçlü bir dayanışmayı ortaya çıkan fotoğraflardan görüyoruz. Darbe teşebbüsü 15 Temmuz'da oldu, bunu 80 milyon Türk halkı yaşadı, bu olaylar Türk halkının şahitliğinde oldu, CHP de yaşadı.



Meclise bombalar atıldığında CHPliler de oradaydı, o duyguları birlikte yaşadık. Sayın Kılıçdaroğlu da havaalanına iniyor ama orada da bir kontrollü kaçış var. Onu da görüyorsunuz orada, yani tankın üstüne çıkarım diyen Kılıçdaroğlu darbe olursa tanklara görünmeden bir yere gitmek için uğraşıyor. O ayrı bir tartışma konusu ama sonuçta bu darbeyi CHP de, diğer partiler de, 80 milyon Türk milleti de hep birlikte yaşadık, şahitliğimizde oldu.



Yaşadığımız gözümüzün önünde olan, her anına şahit olduğumuz bir darbeye kontrollü darbe demek bu milletin aklıyla alay etmektir ve bu millete saygısızlık yapmaktır, şehitlere saygısızlık yapmaktır. Yani bu insanlar kontrollü mü şehit oldu, u kadar insan kontrollü mü gazi oldu? Bu kadar yaşananlar hepsi kontrollü müydü? Meclis, külliye, özel harekat bombalandı, bu kadar insan hayatını kaybetti ve yaralandı" dedi.











kaynak:sabah