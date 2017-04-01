KILIÇDAROĞLU: KONTROLSÜZ GÜÇ FELAKET GETİRİR
(aktüel görüntüyle geniş haber) KILIÇDAROĞLU: KONTROLSÜZ GÜÇ FELAKET GETİRİRCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,"Kontrolsüz güç felaket getirir. Demokrasinin varlık nedeni, gücü kontrol etmektir"Anayasanın varlık nedeni nedir?
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,
"Kontrolsüz güç felaket getirir. Demokrasinin varlık nedeni, gücü kontrol etmektir
"Anayasanın varlık nedeni nedir? Devletin gücü karşısında vatandaşın hakkını güvence altına almaktır. Bundan şimdi vazgeçeceğiz. Eğer izin verirseniz. 'Hayır vazgeçmeyelim, herkesin hakkı, hukuku korunsun adalet devletin temeli olmaya devam etsin' diyorsanız, o zaman gideceğiz, onurumuzla, gururumuzla çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakmak için 'hayır' oyu kullanacağız"
kaynak:haberler
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