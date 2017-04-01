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kılıçdaroğlu nasıl genel başkan oldu, anlatayım

KILIÇDAROĞLU NASIL GENEL BAŞKAN OLDU, ANLATAYIM

İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olması ile ilgili "Belgeleri, bilgileri yargıya verdik. İnşallah bundan mağdur olanlar gider orada derdini anlatır" dedi

Tarih : 01 Nisan 2017, 14:59
Puan Ver : Kılıçdaroğlu Nasıl Genel Başkan Oldu, Anlatayım(6/10)6


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Belediyesine ait düğün salonunda kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Buradaki konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan oluşuyla ilgili bilgi ve belgeleri mahkemeye verdiklerini bildiren Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu nasıl genel başkan oldu?



Kasetle geldi. Kaseti kim yaptı? Nasıl genel başkan olduğunu gelin ben anlatayım size. Belgeleri, bilgileri yargıya verdik. İnşallah bundan mağdur olanlar gider orada derdini anlatır. Bu ilişki nasıl bir ilişkidir? Bu ilişki nasıl devam eder? İlişki kimin menfaatine oluşturularak Türkiye'nin siyasetine müdahale edilir? Bu demokrasiye, siyasi hayata, milletin iradesine bir darbedir." diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








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