KILIÇDAROĞLU: ONLAR SANATÇI DEĞİL
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sanatçılarla bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sanatçılarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Hayır kampanyası için istediği ‘Baba bir masal anlat bana' şarkısını korktukları için vermediklerini söyleyerek, “Bundan dolayı şarkı yazan ve okuyanı kınadım. Onlar sanatçı değiller” ifadesini kullandı.
kaynak:haberingündemi
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