KILIÇDAROĞLU: SON YAPILAN ÇALIŞMALAR İSTANBUL'DA...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroglu, geri donüşüm işçileriyle bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroglu, geri donüşüm işçileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu : Anketlere göre İstanbul'da hayır var. En az yüzde 53 hayır var. Korkutuyorlar, baskı kuruyorlar, istedikleri kadar para harcasınlar, istedikleri kadar yeri göğü evetle doldursunlar.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar