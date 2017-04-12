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kılıçdaroğlu: son yapılan çalışmalar istanbul'da...

KILIÇDAROĞLU: SON YAPILAN ÇALIŞMALAR İSTANBUL'DA...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroglu, geri donüşüm işçileriyle bir araya geldi.

Tarih : 12 Nisan 2017, 13:06
Puan Ver : Kılıçdaroğlu: Son Yapılan Çalışmalar İstanbul'da...(7/10)9


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroglu, geri donüşüm işçileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu : Anketlere göre İstanbul'da hayır var. En az yüzde 53 hayır var. Korkutuyorlar, baskı kuruyorlar, istedikleri kadar para harcasınlar, istedikleri kadar yeri göğü evetle doldursunlar.



 



kaynak:haberler








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