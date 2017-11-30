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KILIÇDAROĞLU, TARTIŞILAN BELGELERİ NEREDEN ALDIĞINI AÇIKLADI: BÜROKRATLAR VERDİ


Kılıçdaroğlu, Tartışılan Belgeleri Nereden Aldığını Açıkladı: Bürokratlar Verdi
Tarih : 30 Kasım 2017, 19:40
Puan Ver : Kılıçdaroğlu, Tartışılan Belgeleri Nereden Aldığını Açıkladı: Bürokratlar Verdi(5/10)1

Eşitlik Adalet Kadın Zirvesinde konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Açıkladığı belgelerle ilgili "Nereden aldı?" sorusunu cevaplayan Kılıçdaroğlu, "FETÖ'cüler vermedi, yok efendim ilgisi yok. Bu ülkeyi seven milyonlarca bürokrat var" dedi.

"EVDE MUSLUĞU AÇTIĞINIZ ANDA 5 ÇEŞİT VERGİ ÖDÜYORSUNUZ"

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Man Adası olayı şöyle önemli; vatandaşına dönüp diyeceksiniz ki 'vergi ver'. Evde musluğu açtığınız andan itibaren kadın beş çeşit vergi ödüyor. Ama Ankara'daki beylerin çocukları Türkiye'de vergi ödememek için başka ülkelere gidip şirket kuruyorlarsa burada bir ahlaki sorun var. Ahlakın olmadığı bir yerde ne kadın-erkek eşitliği olur, ne adalet olur, ne insan hakları olur, ne insana saygı olur; çünkü orada sadece ve sadece kişisel çıkarlar olur.

"ŞİMDİ BİR ADIMIMIZ DAHA KALDI"

İlk açıklamadan bu yana bütün stratejilerimiz tuttu. Kim hangi konuşmayı yapacak, o da bizim düşündüğümüz süre içinde gerçekleşti. Şimdi bir adımımız daha kaldı. Onu da bugün yarın gerçekleştireceğiz.

"BU ÜLKEYİ SEVEN MİLYONLARCA BÜROKRAT VAR"

Bunları veren bir insan tabii. Uzaydan almadım. Bunlar bize geldi diye hemen ortaya çıkmadık. Baktık, araştırdık, doğrulattık. FETÖ'cüler mi verdi? Yok efendim ilgisi yok. Bu ülkede, bu ülkeyi seven, bu ülkenin çıkarlarını milyonlarca bürokrat var. Onlar yurtsever insanlar. Haksızlıklara tahammül edemeyen insanlar var."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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