

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başladığı "Adalet Yürüyüşü" 15. gününde devam ediyor. Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Şimdi yolumuz Sakarya, ondan sonra da Kocaeli ve İstanbul" dedi.



Kılıçdaroğlu, şehit haberlerini hatırlatarak "Siz terörü bitirmek için ne istiyorsunuz! Her istediklerini aldılar ama bitmedi. Referandumda da "Evet oyu verin terör bitecek", yeri göğü afişlerle donattılar. Terör bitsin diye 'Evet' oyu veren vatandaşlarımın vicdanına sesleniyorum. Artık, kandırılıyorsunuz, bunun düşünün" dedi.







kaynak:habertürk