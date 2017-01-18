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kılıçdaroğlu ve bahçeli meclis'te bir araya geldi

KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ MECLİS'TE BİR ARAYA GELDİ

Anayasa görüşmelerinin ikinci turu başlamadan önce muhalefette kritik görüşme

Tarih : 18 Ocak 2017, 12:09
Puan Ver : Kılıçdaroğlu Ve Bahçeli Meclis'te Bir Araya Geldi(8/10)6


Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerinin başlayacağı gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli, Meclis'teki makam odasında kabul ettiği Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı.



Kılıçdaroğlu'nun talep ettiği görüşme öncesinde Bahçeli, Twitter hesabından CHP'nin anayasa görüşmelerindeki tutumuna yönelik sert mesajlar vermişti. Dün Meclis'te partisinin grubunu toplayan CHP lideri, Bahçeli'nin sözlerinin hatırlatılması üzerine randevunun iptal edilmeyeceğini belirterek, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" demişti.



Görüşme, Başbakan Binali Yıldırım'a da sorulmuş, Yıldırım, "Bu görüşmeyle ilgili görüşüm yok. Ne konuşacaklar bilmiyorum. 1. tur oylama tamamlandı. Ama Sayın Bahçeli'nin açıklamasından ne konuşulacağı belli oldu" değerlendirmesinde bulunmuştu.



 



kaynak:habertürk



 








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