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KILIÇDAROĞLU ZAMANINDA SSK'YA DAVA AÇAN EMEKLİ, 22 YIL SONRA BÜYÜK HÜSRAN YAŞADI


Kılıçdaroğlu Zamanında SSK'ya Dava Açan Emekli, 22 Yıl Sonra Büyük Hüsran Yaşadı
Tarih : 11 Temmuz 2017, 23:10
Puan Ver : Kılıçdaroğlu Zamanında Ssk'ya Dava Açan Emekli, 22 Yıl Sonra Büyük Hüsran Yaşadı(7/10)3

Sivas'ta yaşayan Kadir Göndelen (75), 1993 yılında SSK'dan emekli oldu. 1985'li yıllarda SSK'lı olduğu süre içerisinde 6 ay süre ile bilgisi dışında BAĞ-KUR'a bağlandığı gerekçesine ile emekliliğinden 2 yıl sonra kendisine BAĞ-KUR borcu çıkartıldı.

İCRAYA VERİLİNCE TARLASINI SATTI

Zaten emekli olduğunu belirterek kendisine çıkartılan borcu ödemeyen Göndelen, icraya verilince tarım arazisini satarak 11 bin 128 TL'lik borcu ödedi. Borcunu ödedikten sonra konuyu araştıran Göndelen, kendisinden tahsilatı yapılan BAĞ-KUR günlerinin SKK günleri ile birleştirilmemiş olduğunu fark etti.

HAKSIZ KESİLEN PARASINI ALAMADI

Bunun üzerine ödediği parayı geri alabilmek için 22 yıl süren bir mücadele başlattı. 22 yıl süren mücadelenin neticesinde geçtiğimiz günlerde SGK tarafından Göndelen'e gönderilen bir yazıda, SSK ile BAĞ-KUR'daki çalışma günlerinin birleştirilmesi yönünde kendisinden bir talep gelmediği için birleştirilme yapılmadığı, kendisinden 8.40 kuruş fazla para alındığı bu paranın ise 10 yıllık zaman aşımı dolayısı ile kendisine geri ödenemeyeceği belirtildi.

22 YIL SONUNDA HÜSRANA UĞRADI

Kadir Gökdelen yaptığı açıklamada, "1993 yılında SKK'dan emekli oldum. 1985'te SSK'lıyken 6 ay tarım ürünleri satmıştım. Bu sürede bilgim olmadan BAĞ-KUR'lu olmuşum. 1995 yılında bana SGK borcu çıkartıldı. Haksız bir borç olduğunu düşündüğüm için ödeme yapmadım. Beni icraya verdiklerinde evim bağım elimden alınmasın diye tarlamı satıp parayı ödedim. Sonra yaptığım araştırmada benden parası alınan günlerin SKK günlerim ile birleştirilmediğini, bana faydası olmayan günlerin parasını ödediğimi öğrendim. Paramın geri ödenmesi için mücadele başlattım. Çalmadığım kapı kalmadı. 22 yılın sonunda bu yazıyı aldım. Ödediğim paranın avukatlık, evrak gibi masraflarda eridiği 8.40 kuruş kaldığı, bununda zaman aşımına uğradığı için geri ödenemeyeceği söylendi. Yetkililerden mağduriyetimin giderilmesi için yardım istiyorum. Ben bu parayı tarlamı satarak ödedim" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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