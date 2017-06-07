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kılıçdaroğlu'na 'müslüman kardeşler' ve 'rabia' yanıtı

KILIÇDAROĞLU'NA 'MÜSLÜMAN KARDEŞLER' VE 'RABİA' YANITI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Müslüman Kardeşler ve Rabia tepkisine yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Tevekkül Kerman'la neden görüştü?" dedi

Tarih : 07 Haziran 2017, 16:20
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'na 'müslüman Kardeşler' Ve 'rabia' Yanıtı(9/10)6


 AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, " CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Müslüman Kardeşlerin terör örgütü olduğunu iddia ediyorsa, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Yemen Müslüman Kardeşlere mensup olduğu herkesçe bilinen Tevekkül Kerman'la neden görüştü? Bu tutarsızlığını ne şekilde açıklıyor?" dedi.



Turan, yaptığı açıklamada, Rabia'nın milletin birliğini, devletin tekliğini ifade ettiğine işaret etti.



"Bu sembolün kullanılmasını istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu, 'tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayrak' ilkelerinin hangisinden rahatsız oluyor?' diye soran Turan, CHP'nin şu ana kadar PYD'nin, Esed'in gönüllü sözcülüğünü yaptığına şahit olduklarını bildirdi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Na    Müslüman  Kardeşler    Ve    Rabia    Yanıtı  
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