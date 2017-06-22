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KILIÇDAROĞLU'NA SÜRPRİZ KARŞILAMA!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşünün 8. Gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde vatandaşlar tarafından RABİA işareti yapılarak karşılandı.

Tarih : 22 Haziran 2017, 15:18
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'na Sürpriz Karşılama!(7/10)9


CHP Genel Başkanı Keamal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 8'inci gününde Bolu'nun Gerede ilçesi güzergahında yürümeye devam ediyor.



RABİA İŞARETİ



Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde verdiği molanın ardından yürüyüşüne kaldığı yerden devam eden Kılıçdaroğlu, yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan vatandaşlar tarafından RABİA işareti ile karşılandı.



Kalabalık bir grup halinde Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş yolunda toplanan grup RABİA işareti yaparak, "şehitler için yürüyün" diye bağırdılar.



 



kaynak:sabah








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