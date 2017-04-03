

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, medya yöneticileriyle buluştuğu toplantıda flaş açıklamalara imza attı. AK Parti içinde 120-150 kadar FETÖ'yle bağlantılı ya da bylockçu milletvekili olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bu vekillerin listesinin bulunduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu, “Siz bu listeleri saklıyorsanız insanın aklına 15 Temmuz'un kontrollü bir darbe olduğu geliyor” dedi.



