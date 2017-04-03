KILIÇDAROĞLU'NDAN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİYLE...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, medya yöneticileriyle buluştuğu toplantıda flaş açıklamalara imza attı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, medya yöneticileriyle buluştuğu toplantıda flaş açıklamalara imza attı. AK Parti içinde 120-150 kadar FETÖ'yle bağlantılı ya da bylockçu milletvekili olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bu vekillerin listesinin bulunduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu, “Siz bu listeleri saklıyorsanız insanın aklına 15 Temmuz'un kontrollü bir darbe olduğu geliyor” dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar