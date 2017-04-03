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kılıçdaroğlu'ndan 15 temmuz darbe girişimiyle...

KILIÇDAROĞLU'NDAN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİYLE...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, medya yöneticileriyle buluştuğu toplantıda flaş açıklamalara imza attı.

Tarih : 03 Nisan 2017, 13:09
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz Darbe Girişimiyle...(7/10)4


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, medya yöneticileriyle buluştuğu toplantıda flaş açıklamalara imza attı. AK Parti içinde 120-150 kadar FETÖ'yle bağlantılı ya da bylockçu milletvekili olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bu vekillerin listesinin bulunduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu, “Siz bu listeleri saklıyorsanız insanın aklına 15 Temmuz'un kontrollü bir darbe olduğu geliyor” dedi.

 








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