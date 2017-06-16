KILIÇDAROĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE YANIT
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün ikinci gününde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 2. günü bu sabah 08.00'de başladı.
Devlet Bahçeli, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılması ve tutuklanmasının ardından Ankara Güvenpark'tan İstanbul Maltepe Cezaevi'ne yürüme kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Twitter hesabından açıklama yapmış, "Akılsız başın cezasını ayaklar çeker" demişti.
Kemal Kılıçdaroğlu Bahçeli'nin sert eleştirilerine "Sayın Bahçeli hiç meraklanmasın, onun da adalete ihtiyacı oacak. Bu eleştirilere rağmen adalet yürüyüşünü yerine getireceğiz" yanıtını verdi.
kaynak:hürriyet
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