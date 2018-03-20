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Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank Mağdurlarına Müjde: Paranızı Geri Alabilirsiniz
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Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank Mağdurlarına Müjde: Paranızı Geri Alabilirsiniz

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇİFTLİK BANK MAĞDURLARINA MÜJDE: PARANIZI GERİ ALABİLİRSİNİZ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında "Paranızı rahat alabilirsiniz. Ama o tosundan değil, parayı BDDK'dan alabilirsiniz. Dava açmanız lazım" dedi.

Tarih : 20 Mart 2018, 15:20
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank Mağdurlarına Müjde: Paranızı Geri Alabilirsiniz(7/10)3

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiftlik Bank mağdurlarına seslenerek, "Paranızı rahat alabilirsiniz. Ama o tosundan değil, parayı BDDK'dan alabilirsiniz. Dava açmanız lazım. BDDK kanununun 150. maddesi var" dedi

"FAİZİYLE BERABER ALIRSINIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çiftlik Bank mağduru kişilere seslenen Kılıçdaroğlu, "BDDK'ya dava açarak paralarınızı alabilirsiniz" dedi. CHP lideri, "Görev BDDK'nın. Adam bankayı unvan olarak kullanmış. Devletin kurumu görüyor. Davayı açarsın, bu kanunu (BDDK Kanunu 150. madde) gerekçe gösterirsin. Ver mahkemeye faiziyle beraber paranı alırsın" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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