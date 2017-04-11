

Kılıçdaroğlu, "Sayın cumhurbaşkanı bunu kanıtlarsa kendisine çok teşekkür edeceğim ama kanıtlamazsa müfteri ilan edeceğim. Yenikapı'ya da o arzu ettiği için değil darbeye karşı olduğum için gittim" dedi.







Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kral FM ve TRT FM radyolarının ortak yayınında kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi. Bursa'da merkez ilçe muhtarları, azaları ve STK temsilcileri ile yaptığı toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve Sayın Bahçeli'yi davet edin beraber buluşalım' diyorum. Havalimanında darbecilerle iletişim kurduğunu bilseydim davet etmezdim" şeklindeki ifadelerine yanıt verdi.







kaynak:habertürk