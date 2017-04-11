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kılıçdaroğlu'ndan erdoğan'a 'yenikapı' yanıtı

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A 'YENİKAPI' YANITI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Havalimanında darbecilerle iletişim kurduğunu bilseydim Yenikapı'ya davet etmezdim' şeklindeki ifadelerine yanıt verdi

Tarih : 11 Nisan 2017, 16:35
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'yenikapı' Yanıtı(10/10)10


Kılıçdaroğlu, "Sayın cumhurbaşkanı bunu kanıtlarsa kendisine çok teşekkür edeceğim ama kanıtlamazsa müfteri ilan edeceğim. Yenikapı'ya da o arzu ettiği için değil darbeye karşı olduğum için gittim" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kral FM ve TRT FM radyolarının ortak yayınında kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi. Bursa'da merkez ilçe muhtarları, azaları ve STK temsilcileri ile yaptığı toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve Sayın Bahçeli'yi davet edin beraber buluşalım' diyorum. Havalimanında darbecilerle iletişim kurduğunu bilseydim davet etmezdim" şeklindeki ifadelerine yanıt verdi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Ndan  Erdoğan  A    Yenikapı    Yanıtı    haber

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