

Kılıçdaroğlu'nun Çamlıdere yol ayrımında gerçekleşen grup toplantısı konuşmasından satır başları;



"Güvenpark'tan itibaren İstanbul'a yürüyeceğim demiştim. Beni bu yolda yalnız bırakmayan bütün vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bir de ikinci bir 15 Temmuz var. İki ayrı 15 Temmuz var. Halkın 15 Temmuz'u ve sarayın 15 Temmuz'u. Parlamentoda olsun olmasın bütün siyasi partiler, bütün medya 15 Temmuz'a karşı durdu ama geldik 20 Temmuz'a. Sarayın 15 Temmuz'una. Halkın 15 Temmuz'u aydınlanmasın diye özel mücadele ettiler. Senin 2 bürokratın neden gelip TBMM'ye bilgi vermiyor. 20 Temmuz darbesini hiç unutmayın. OHAL yetkisinin hükümete verildiği tarihtir 20 Temmuz darbesi. Geldiler, bu kanuna parlamentoda CHP karşı çıktı. Sayın Başbakan beni aradı, "OHAL'le ilgili kanun getiriyoruz" dedi, kendisine "demokrasiyi savunacak bir partiye ihtiyaç var biz buna evet diyemeyiz" dedim."



"BEN İSPAT EDEMEZSEM SİYASETİ BIRAKACAĞIM"



"Ben buradan açık ve net çağrı yapıyorum; bana 138. maddeyi hatırlatan beyefendiye çağrı yapıyorum. Senin hükümetinin mahkemelere talimat verdiğini ben ispat edersem görevinden istifa edecek misin? Ben ispat edemezsem siyaseti bırakacağım. Ben çünkü namuslu ve onurlu bir insanım. Sözde Cumhurbaşkanı bir sürü laf ediyor. Kendisiyle muhatap olmak istemiyor. Gel o zaman cesaretin varsa karşıma geç. Senin televizyonunda oturup tartışalım. Medeni iki insan gibi oturalım, sen de konuş adaletten ben de konuşayım demokrasiden. Niye gelmiyorsun, sen benim dengim değilsin diyor bazen. Bu konuda bunu iddia edecek kişi aslında benim ama olsun, onun gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için ben, seninle tartışmaya katlanıyorum ben. Madem ki öyle diyorsan niye, sabah, öğle, akşam bana sataşıyorsun sen."







kaynak:habertürk