Kemoterapi Ve Radyoterapiden Fayda Sağlayamadıysanız...
Dominik'e Gitti, Çocuklarına Survivor İzletti
Meral Akşener Türkeş'in Kabrini Ziyaret Etti
Ankara-Bingöl Seferini Yapan Uçağa Yıldırım Çarptı
Cumhurbaşkanı Adayını Una Buladılar!
Galatasaray Bedelli Sermaye Artırımına Gidiyor
Otomobil Alacaklar Dikkat! Yeni Düzenleme Yolda...
Tüm Çalışanları İlgilendiriyor! İşten Çıkana Da Tazminat!
Pkk'ya Ait Çok Sayıda Silah Ve Mühimmat Ele Geçirildi
Başbakan Yıldırım Abd Başkan Yardımcısı Pence İle Görüştü
Van'da Toprağa Gömülü 122 Kilo Uyuşturucu Bulundu
Plaza Çalışanlarının Daha Fazla Probiyotiğe İhtiyacı Var
Bu Millet Her Zaman Diktatörlere Haddini Bildirmiştir
29 Yaşında 43 Suçtan Aranan Kadın Yakalandı
Elektrikli Taksiler 15 Nisan'da Yollarda
Bağkur Ve Prim Düzenlemesi Haftaya Yasalaşıyor
Teknoloji Devlerinin İlk Ofisleri
Galaxy S8 Sistem Yazılımı İndirilmeye Hazır
Youtube, Mobil Canlı Yayın İçin Şartlarında Esnekliğe Gitti
Yahoo Ve Aol, Oath Adı Altında Birleşiyor

kılıçdaroğlu'ndan suriye açıklaması

KILIÇDAROĞLU'NDAN SURİYE AÇIKLAMASI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı bir suçtur. Bu konuda Suriye'deki rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevidir" dedi

Tarih : 07 Nisan 2017, 13:48
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'ndan Suriye Açıklaması(10/10)10


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esed rejiminin kimyasal silah kullanmasına ilişkin, "Kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı bir suçtur. Bu konuda Suriye'deki rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevidir." dedi.



Kılıçdaroğlu, gazete temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı sonunda, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurması konusunda kısa bir değerlendirmede bulundu.



Türkiye ve dünyanın ortak bir gündeminin oluştuğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Suriye'de kullanılan kimyasal silahlarla ilgili olarak; kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı bir suçtur. Bu konuda Suriye'deki rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevidir. BM'nin bu konuda duyarlı bir politika izleyeceğinden eminiz." diye konuştu.



Kemal Kılıçdaroğlu, gazete temsilcileriyle yaptığı toplantının verimli ve samimi geçtiğini belirterek, toplantıda kendisine yöneltilen soruları yanıtladığını belirtti.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Ndan  Suriye  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER